Николай Зоц: В Ленцерхайде тяжёлая трасса, непростая

Женская сборная Украины по биатлону начала выступления на этапе в швейцарском этапе в Ленцергайде. В зачетной зоне финишировали все четыре украинки, которые пробежали спринт.

После спринта Суспільне Спорт обратилось за комментарием к старшему тренеру сборной Украины Николаю Зоцу, который также оценил сложность трассы в Ленцерхайде и анонсировал появление биатлонисток в грядущем персьюте.

Доволен ли результатом:

"Конечно. Все сложилось поэтапно. На данном этапе это большой психологический момент для девушек, чтобы расти дальше. Значительный порог, чтобы получить уверенность, чтобы понимали, что они такие же, как и другие спортсменки, могут бороться".

Почему результат пришел именно в Ленцерхайде:

"Я говорил, что нам нужно проходить эти времена. У нас будет нормальный взлет, как для сегодняшней команды. Будут еще падения. Это мы сейчас на первом пути поднимаемся, эти яркие вспышки, можем что-то. А дальше уже повторять это, чтобы стабильность была. Ее еще не будет — это время нужно пройти. Но то, что они сами для себя, — это значительный шаг вперёд".

О трассе в Ленцерхайде:

"Здесь тяжёлая трасса, непростая. И подъёмы сложные, и спуски. У нас еще минус большой, что мы не очень хорошо спуски проходим, надо горнолыжную подготовку подтягивать. И еще сегодня был такой глянец, "закатывалась" трасса, а у нас у Петренко и Джимы по такой трассе, когда лыжи разъезжаются, надкостницу судорожно скручивает. Тоже был минус вроде бы перед гонкой, говорили, что будет трудно бороться".

"Но так все сложилось, боролись и на трассе, и с глянцем справились, и на стрельбе. Всегда хочется лучше, но я всегда говорю, что не надо гневить Бога".

О состоянии Дмитренко и Джимы после восстановления:

"Думаю, чтобы показать свои лучшие кондиции, то пока идет по нарастающей. Не сказать, что она в идеальной форме. От болезни отошла, а набрать форму — еще не совсем в идеальном состоянии".

"Как и Юлия Джима после сбора в Обертиллиасе. Она, я так думаю, не сделала ту работу, чтобы выйти на свои максимальные возможности. Как и у всех девушек, есть еще прогресс, есть куда расти".

Все ли биатлонистки будут готовы к гонке преследования:

"Конечно, если все здоровы. С 17-го или 27-го места не бежать? Даже речи быть не может".