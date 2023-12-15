Пидручный: Радует, что есть определенный прогресс: как в стрельбе, так и в ходе

Дмитрий Пидручный подвел итоги гонки на стадионе в Ленцерхайде. Напомним, что украинец занял 22-е место в спринте.

- Дмитрий, как прошла для вас сегодняшняя гонка, как бежалось по трассе?

- Бежалось замечательно. Лыжи работали очень-очень классно, спасибо нашему сервису за подготовку лыж. К сожалению, не справился со стрельбой. Мои два промаха — первый и последний на лежке и стойке. Что-то не даются мне пока нули, но думаю, что "расстреляюсь", так же, как и разбегаюсь. Вроде бы, все лучше и лучше. Трасса здесь довольно тяжелая, первый раз по ней бежал, очень такая сложная по рельефу. Скажу, тяжело было бежать, да ходом выглядел неплохо, но еще увидим по анализу. В общем, не очень доволен, есть над чем работать. Радует, что есть определенный прогресс: как в стрельбе, так и в ходе.

- Вы сказали, что впервые здесь бежали, только слышали от ребят об этой трассе. Удалось ли за эти несколько дней привыкнуть к ней, узнать о некоторых нюансах этой трассы?

- У меня было достаточно времени, чтобы ознакомиться с трассой: три тренировочных дня до старта. Она достаточно сложная, но мне понравилась, ведь есть где поработать, есть где и отдохнуть. Меня пугали, что очень тяжелая трасса и здесь трудно бегать. Да, она действительно тяжелая, но если ты готов, то здесь можно хорошо бороться.

- Здесь также отмечают и высоту. Как-то она влияла на вас?

- Высота сложная, с первых дней здесь тяжело дышится. Плюс-минус Антхольц, где-то в этом районе. С дыханием трудно бороться. Но подход к стрельбищу здесь достаточно легкий — длинный спуск и пульс успевает восстановиться, и на стрельбе, в принципе, высота не ощущается. А вот по трассе с дыханием чувствуется, что здесь достаточно сложно. Но я был месяц в Обертиллиасе, поэтому к ней был адаптирован.