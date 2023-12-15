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Долль: У нас были действительно хорошие лыжи
Биатлонист подвел итоги гонки
Немецкий биатлонист, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпион мира 2017 года Бенедикт Долль прокомментировал свою победу в спринте на третьем этапе Кубка мира, проходящем в Ленцерхайде (Швейцария).
"Даже во время стрельбы у меня было чувство предвкушения, к тому же у нас были действительно хорошие лыжи. В конце концов, всё это принесло преимущество над Йоханнесом Бё. Но была и дополнительная мотивация — моя семья, моя жена были на трибунах. Они сказали, что больше не приедут, если я не выиграю", — приводит слова Долля портал Sportschau.de.
Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Бенедикт Долль (Германия) — 23:15,8 (0 промахов)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) +5,4 секунды (1)
3. Филипп Наврат (Германия) +36,8 (1)
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