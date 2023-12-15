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Стали известны составы сборной Украины на мужскую и женскую гонку преследования

Биатлон

Соревнования состоятся завтра, 16 декабря

Стали известны составы сборной Украины на мужскую и женскую гонку преследования

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра, 16 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в очередной соревновательный день третьего этапа Кубка мира по биатлону у мужчин и женщин пройдут гонки преследования. Сборная Украины объявила состав на предстоящие соревнования.

Ленцерхайде. Кубок мира

Преследование. Женщины (13:45)

16. Анастасия Меркушина +1:43

17. Ирина Петренко +1:43

24. Юлия Джима +2:04

27. Кристина Дмитренко +2:07

Преследование. Мужчины (15:40)

22. Дмитрий Пидручный +1:29

44. Артем Прима +2:18

45. Тарас Лесюк +2:25

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Анастасия Меркушина
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Источник:
biathlon.com.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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