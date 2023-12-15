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Стали известны составы сборной Украины на мужскую и женскую гонку преследования
Соревнования состоятся завтра, 16 декабря
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 16 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в очередной соревновательный день третьего этапа Кубка мира по биатлону у мужчин и женщин пройдут гонки преследования. Сборная Украины объявила состав на предстоящие соревнования.
Ленцерхайде. Кубок мира
Преследование. Женщины (13:45)
16. Анастасия Меркушина +1:43
17. Ирина Петренко +1:43
24. Юлия Джима +2:04
27. Кристина Дмитренко +2:07
Преследование. Мужчины (15:40)
22. Дмитрий Пидручный +1:29
44. Артем Прима +2:18
45. Тарас Лесюк +2:25
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