Кубок мира 2023/2024. Итальянка Вирер досрочно завершила соревновательный год

Первый номер женской сборной Италии по биатлону Доротея Вирер решила не выступать в гонке преследования и мас старте на этапе Кубка мира 2023/2024 в швейцарском Ленцерхайде.

Об этом сообщает местная Федерация зимних видов спорта.

"Доротея возвращается в Италию, чтобы восстановить форму" – говорится в объяснении такого решения.

Отметим, что с начала сезона биатлонистка перенесла несколько вирусных болезней, а также испытывала проблемы со спиной. В этом сезоне Вирер ни разу не вошла в ТОП 10 гонок Кубка мира.