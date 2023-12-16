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Кубок мира 2023/2024. Итальянка Вирер досрочно завершила соревновательный год

Биатлон
Обновлено

Ожидаемое решение от именитой биатлонистки

Кубок мира 2023/2024. Итальянка Вирер досрочно завершила соревновательный год

skisport.ru

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый номер женской сборной Италии по биатлону Доротея Вирер решила не выступать в гонке преследования и мас старте на этапе Кубка мира 2023/2024 в швейцарском Ленцерхайде.

Об этом сообщает местная Федерация зимних видов спорта.

"Доротея возвращается в Италию, чтобы восстановить форму" – говорится в объяснении такого решения.

Отметим, что с начала сезона биатлонистка перенесла несколько вирусных болезней, а также испытывала проблемы со спиной. В этом сезоне Вирер ни разу не вошла в ТОП 10 гонок Кубка мира.

Напомним, что ранее Пидручный рассказал об ожиданиях от преследования Ленцерхайда.

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