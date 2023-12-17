Норвежец Лагрейд нарушил правила безопасности в отеле, он не выйдет на масс старт Ленцерхайда

Норвежский биатлонист, победитель спринта и бронзовый призер гонки преследования в швейцарском Ленцерхайде Стурла Лагрейд не выйдет на гонку с массовым стартом.

Причиной этого является нарушение правил безопасности IBU. В отеле в комнате норвежской команды был произведен выстрел во время холостой пристрелки. Международным союзом биатлонистов это было интерпретировано как грубое нарушение правил безопасности.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте и извиняюсь перед всей биатлонной семьей, моими товарищами по команде и владельцем гостиницы за случившееся.

Это жестокое напоминание для меня и для всех биатлонистов о том, насколько на самом деле важны правила техники безопасности" - сказал Лагрейд.

Напомним, что мужской масс-старт пройдет в воскресенье, 17 декабря, начало – в 15:45 по киевскому времени.