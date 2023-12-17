Кубок мира 2023/2024. Две украинки завершают 2023 год в ТОП 30 мирового рейтинга

Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в рамках Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась гонка с массовым стартом у женщин. Этот забег на 12,5 км стал последним стартом для представительниц прекрасного пола в 2023 году.

После завершения гонки можно подвести промежуточные итоги и в Общем зачете Кубка мира.

Так, лидирующую позицию и желтый биб лидера занимает представительница Франции Жустин Бреза-Буше (427), на второй позиции идет биатлонистка из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандревольд (417), а ТОП-3 замыкает шведка Эльвира Эберг (393).

Что касается украинок, то выше всех среди наших спортсменок расположилась Ирина Петренко (26 место, 102 очка).

30. Юлия Джима – 79

33. Анастасия Меркушина – 78

49. Кристина Дмитренко - 38

72. Анна Кривонос — 1