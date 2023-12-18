Тренер сборной Норвегии по биатлону высказался о ситуации с Легрейдом

Бывший главный тренер сборной Франции по биатлону, ныне возглавляющий подготовку норвежских биатлонистов Зигфрид Мазе прокомментировал инцидент с выстрелом Стурлы Холм Легрейда в отеле сборной Норвегии. Он заявил, что за более чем 20 лет в биатлоне испытывает подобное уже в третий раз.

"Вечером меня очень раздражала эта ситуация. Для нас это всё очень серьёзно. Мы совершили большую ошибку. Ещё меня раздражало то, что меня не сразу проинформировали, когда это произошло", — приводит слова Мазе NRK.

Напомним, в субботу, 16 декабря, спортсмен случайно выстрелил из винтовки в отеле. По словам самого Легрейда, он не думал, что оружие может быть заряжено. В итоге Легрейда отстранили от участия в масс-старте, который прошёл в воскресенье, 17 декабря