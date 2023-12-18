  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Тренер сборной Норвегии по биатлону высказался о ситуации с Легрейдом
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер сборной Норвегии по биатлону высказался о ситуации с Легрейдом

Биатлон

Биатлонист выстрелил в отеле

Тренер сборной Норвегии по биатлону высказался о ситуации с Легрейдом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший главный тренер сборной Франции по биатлону, ныне возглавляющий подготовку норвежских биатлонистов Зигфрид Мазе прокомментировал инцидент с выстрелом Стурлы Холм Легрейда в отеле сборной Норвегии. Он заявил, что за более чем 20 лет в биатлоне испытывает подобное уже в третий раз.

"Вечером меня очень раздражала эта ситуация. Для нас это всё очень серьёзно. Мы совершили большую ошибку. Ещё меня раздражало то, что меня не сразу проинформировали, когда это произошло", — приводит слова Мазе NRK.

Напомним, в субботу, 16 декабря, спортсмен случайно выстрелил из винтовки в отеле. По словам самого Легрейда, он не думал, что оружие может быть заряжено. В итоге Легрейда отстранили от участия в масс-старте, который прошёл в воскресенье, 17 декабря

По теме
yellow-arrow
Кубок мира 2023/2024. Младший Бё побеждает в масс старте, Пидручный – 26-ой
yellow-arrow
Кубок мира 2023/2024. Две украинки завершают 2023 год в ТОП 30 мирового рейтинга
yellow-arrow
Кубок мира 2023/2024. Бреза-Буше побеждает в масс старте Ленцерхайда, Джима – девятнадцатая
сборная Норвегии по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости