Йоханнес Бё высказался о ситуации с Легрейдом

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё прокомментировал инцидент с выстрелом своего товарища по команде Стурлы Холм Легрейда в отеле.

"Это страшные вещи, с которыми мы имеем дело. Это настоящее оружие. Тревожный звонок для всех нас, и, когда такое происходит, очень трудно. Потому что этого не должно быть в принципе, таких ситуаций. Меры безопасности должны настолько укорениться в нашей крови… Нам не следует этого делать.

Ему невероятно тяжело, что приходится смотреть гонку со стороны, но это показывает, что мы относимся к ситуации серьёзно. Стурла считал себя виноватым, поэтому воспринял отстранение как должное", — приводит слова Бё NRK.

Легрейд был отстранён от масс-старта, победителем которого стал Йоханнес.