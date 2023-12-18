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Йоханнес Бё высказался о ситуации с Легрейдом
Биатлонист шокирован произошедшим
Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё прокомментировал инцидент с выстрелом своего товарища по команде Стурлы Холм Легрейда в отеле.
"Это страшные вещи, с которыми мы имеем дело. Это настоящее оружие. Тревожный звонок для всех нас, и, когда такое происходит, очень трудно. Потому что этого не должно быть в принципе, таких ситуаций. Меры безопасности должны настолько укорениться в нашей крови… Нам не следует этого делать.
Ему невероятно тяжело, что приходится смотреть гонку со стороны, но это показывает, что мы относимся к ситуации серьёзно. Стурла считал себя виноватым, поэтому воспринял отстранение как должное", — приводит слова Бё NRK.
Легрейд был отстранён от масс-старта, победителем которого стал Йоханнес.
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