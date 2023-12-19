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Трёхкратный чемпион мира в эстафетах пропустит четвёртый этап Кубка мира по биатлону
Ему придется уступить свое место другому биатлонисту
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Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен пропустит четвёртый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия).
Вместе с Кристиансеном в заявку сборной Норвегии на этот этап не попал Вебьёрн Сёрум.
"Мужчинам сейчас сложно закрепиться в основной сборной, потому что в спину дышат другие биатлонисты, которые показывают весьма солидные выступления. От вылета с Кубка мира никто не застрахован. На этап в Оберхофе мы пригласим Йохан-Олава Ботна. Это очень сильный и интересный биатлонист. Он выступил на очень высоком уровне на Кубке IBU, поэтому заслужил это место. Так что, к сожалению, другим придётся уступить. Это жестоко, но приходится делать выбор", — приводит слова тренера сборной Норвегии Пера Арне Ботнана Ski-Nordique.
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