  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Трёхкратный чемпион мира в эстафетах пропустит четвёртый этап Кубка мира по биатлону
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трёхкратный чемпион мира в эстафетах пропустит четвёртый этап Кубка мира по биатлону

Биатлон

Ему придется уступить свое место другому биатлонисту

Трёхкратный чемпион мира в эстафетах пропустит четвёртый этап Кубка мира по биатлону

instagram.com/ibu_biathlonworld

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен пропустит четвёртый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия).

Вместе с Кристиансеном в заявку сборной Норвегии на этот этап не попал Вебьёрн Сёрум.

"Мужчинам сейчас сложно закрепиться в основной сборной, потому что в спину дышат другие биатлонисты, которые показывают весьма солидные выступления. От вылета с Кубка мира никто не застрахован. На этап в Оберхофе мы пригласим Йохан-Олава Ботна. Это очень сильный и интересный биатлонист. Он выступил на очень высоком уровне на Кубке IBU, поэтому заслужил это место. Так что, к сожалению, другим придётся уступить. Это жестоко, но приходится делать выбор", — приводит слова тренера сборной Норвегии Пера Арне Ботнана Ski-Nordique.

По теме
yellow-arrow
Йоханнес Бё высказался о ситуации с Легрейдом
yellow-arrow
Тренер сборной Норвегии по биатлону высказался о ситуации с Легрейдом
yellow-arrow
Кубок мира 2023/2024. Младший Бё побеждает в масс старте, Пидручный – 26-ой
сборная Норвегии по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости