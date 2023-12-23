Зоц о Меркушиной: Психология имеет значение в биатлоне, до стабильности еще далеко

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал состояние своей подопечной Анастасии Меркушиной после стартовых этапов Кубка мира. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Настя всегда тяжело входит в сезон. Такая ситуация уже не первый год, а десяток лет. Я когда-то работал с ней еще в юниорском возрасте. В Риднау она выигрывала одну из гонок Кубка IBU. Потом ехала на Кубок мира, там в эстафете в Поклюке они были уже в призах.

Это организм, ничего не поделаешь. Но есть проблемы с психологией, мы над этим работаем. Она классно стреляет, но психология имеет большое значение в биатлоне. В этом направлении уже большой прогресс, но до стабильности еще далеко. На чемпионате Украины Настя побежит только одиночную смешанную эстафету" – сказал он.