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Зоц о Меркушиной: Психология имеет значение в биатлоне, до стабильности еще далеко
Главное, чтобы не было слишком поздно
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал состояние своей подопечной Анастасии Меркушиной после стартовых этапов Кубка мира. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Настя всегда тяжело входит в сезон. Такая ситуация уже не первый год, а десяток лет. Я когда-то работал с ней еще в юниорском возрасте. В Риднау она выигрывала одну из гонок Кубка IBU. Потом ехала на Кубок мира, там в эстафете в Поклюке они были уже в призах.
Это организм, ничего не поделаешь. Но есть проблемы с психологией, мы над этим работаем. Она классно стреляет, но психология имеет большое значение в биатлоне. В этом направлении уже большой прогресс, но до стабильности еще далеко. На чемпионате Украины Настя побежит только одиночную смешанную эстафету" – сказал он.
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