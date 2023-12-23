Руслан Ткаленко – чемпион Украины в гонке преследования 2023

Сегодня, 23 декабря, в Сянках (Львовская область) состоялась мужская гонка преследования в рамках проведения чемпионата Украины 2023 по биатлону.

Победу праздновал Руслан Ткаленко, серебро завоевал Степан Кинаш, а ТОП-3 замкнул Дмитрий Грущак.

Напомним, что главный состав национальной команды Украины во внутреннем первенстве не участвует. В этой гонке также не стартовали Тарас Лесюк, Антон Дудченко и еще 11 спортсменов.

Чемпионат Украины по биатлону. Сенки

Гонка преследования

Мужчины

1. Руслан Ткаленко (0+1+1+1)

2. Степан Кинаш (2+1+1+1) (+44,8)

3. Дмитрий Грущак (1+2+0+1) (+1.09,5)