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Руслан Ткаленко – чемпион Украины в гонке преследования 2023
Результаты персьюта
Сегодня, 23 декабря, в Сянках (Львовская область) состоялась мужская гонка преследования в рамках проведения чемпионата Украины 2023 по биатлону.
Победу праздновал Руслан Ткаленко, серебро завоевал Степан Кинаш, а ТОП-3 замкнул Дмитрий Грущак.
Напомним, что главный состав национальной команды Украины во внутреннем первенстве не участвует. В этой гонке также не стартовали Тарас Лесюк, Антон Дудченко и еще 11 спортсменов.
Чемпионат Украины по биатлону. Сенки
Гонка преследования
Мужчины
1. Руслан Ткаленко (0+1+1+1)
2. Степан Кинаш (2+1+1+1) (+44,8)
3. Дмитрий Грущак (1+2+0+1) (+1.09,5)
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