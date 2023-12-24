Санитра: Нужно сейчас сделать физическую работу, которая вернет нас куда нужно

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал результаты своей команды на внутреннем чемпионате и рассказал о дальнейших планах на сезон. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Все видели, что ожидания не только у нас, но и у болельщиков в начале сезона были другие. Провели анализ со спортсменами, побеседовали. Сейчас в Сянках сделаем все, чтобы новый год начала уже другая команда – та, которую я знаю по подготовке.

Позитивом этого триместра можно назвать возврат Пидручного, показавший во всех стартах топ-результаты. Что касается скорости на трассе, думаю, если он удержит эту форму, то смело скажу, что он – спортсмен ТОП-20 среди мужчин, а это уже что-то значит.

Также позитивом могу назвать выступление Тищенко в сингл-миксте. Там он показал хороший лыжный ход и стрельбу. Понятно, что пробежавшая в Хохфильцене эстафета – это лучший позитив.

Но есть очень много негатива, с которым нам нужно бороться. Непонятно, почему после последнего сбора в Контиолахте ребята упали физически, а потому немного психологически. Поэтому нам нужно сейчас отработать физическую работу – такую, которая вернет нас туда, куда нужно" – сказал Юрай.