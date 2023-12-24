Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Санитра: Нужно сейчас сделать физическую работу, которая вернет нас куда нужно
Оптимистично-пессимистическое настроение
biathlon.com.ua
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал результаты своей команды на внутреннем чемпионате и рассказал о дальнейших планах на сезон. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Все видели, что ожидания не только у нас, но и у болельщиков в начале сезона были другие. Провели анализ со спортсменами, побеседовали. Сейчас в Сянках сделаем все, чтобы новый год начала уже другая команда – та, которую я знаю по подготовке.
Позитивом этого триместра можно назвать возврат Пидручного, показавший во всех стартах топ-результаты. Что касается скорости на трассе, думаю, если он удержит эту форму, то смело скажу, что он – спортсмен ТОП-20 среди мужчин, а это уже что-то значит.
Также позитивом могу назвать выступление Тищенко в сингл-миксте. Там он показал хороший лыжный ход и стрельбу. Понятно, что пробежавшая в Хохфильцене эстафета – это лучший позитив.
Но есть очень много негатива, с которым нам нужно бороться. Непонятно, почему после последнего сбора в Контиолахте ребята упали физически, а потому немного психологически. Поэтому нам нужно сейчас отработать физическую работу – такую, которая вернет нас туда, куда нужно" – сказал Юрай.
Напомним, что Ткаленко
Популярное сейчас
- Зинченко - рождественский чемпион АПЛ, Осимхен все же в Наполи и футболка Месси для Залужного. Главные новости за 23 декабря
- Джошуа техническим нокаутом победил Валлина
- Уайлдер в ярком поединке проиграл Паркеру по очкам
- Руслан Ткаленко – чемпион Украины в гонке преследования 2023
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке