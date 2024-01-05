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Йоханнес Бё: Раздражает, что из-за промаха я остался без пьедестала
Норвежец прокомментировал результаты спринта в Оберхофе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результат спринта на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Спортсмен дважды промахнулся и занял четвёртое место.
"Сегодня было непросто. Честно говоря, на протяжении всей гонки я пытался обрести хорошее ощущение. Чувствовал, что подхожу к стрельбе лёжа и стоя в оптимальном состоянии, у меня была ясная голова во время всех 10 выстрелов. В целом я неплохо провёл стрельбу, хотя и промахнулся дважды. Обидно только за промах на лёжке последним выстрелом. Из-за него я остался без пьедестала и не смог побороться за победу. Это раздражает", — приводит слова Бё TV2.
Биатлон. Кубок мира, 4-й этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Бенедикт Долль (Германия) — 24.12,2 (1 промах).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 1,8 секунды (1).
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +5,4 (1).
4. Йоханнес Бё (Норвегия) +19,6 (2).
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