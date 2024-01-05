Жюстин Бреза-Буше: Я был в хорошей форме сегодня на лыжах

5 января завершился первый день соревнований в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону в Оберхофе (Германия).

Француженка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей спринтерской дистанции 7,5 км и одержала четвёртую победу подряд.

"Сегодня утром, сидя в своей комнате, я говорила себе, одержав четвёртую победу подряд, нет-нет-нет, с другой стороны, победа в спринте возможна. Мы подождём до конца гонки, но да, я на правильном пути. Что бы ни случилось, это хороший результат, не идеальная гонка, но хороший результат, потому что на стрельбище бывают ошибки.

Я был в хорошей форме сегодня на лыжах, ну, лично у меня были очень хорошие лыжи.

А затем рождественский перерыв позволил мне обрести свежесть и ощущения, которых у меня не было со времён Эстерсунда в начале сезона. Жёлтая майка в конце сезона, конечно, я думаю об этом, есть ещё около 10 индивидуальных гонок, я их посчитала, но что хорошо сегодня, так это то, что мне удалось отвлечься от этой далёкой проблемы.

Мне удавалось быть собой, верить в свои силы до конца и оставаться очень сосредоточенной", — приводит слова француженки L'Equipe.