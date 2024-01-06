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Главный тренер женской сборной Украины анонсировал большие изменения на этап Кубка мира в Рупольдинге
Кому-то нужно готовиться к чемпионату мира
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал планы команды на этапе Кубка мира 2023/2024 в немецком Рупольдинге. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Перед Рупольдингом будут изменения большие. Изменения, которые будут после Обергофа, запланированы заранее, это не по итогам Обергофа решения.
У нас после эстафеты в Рупольдинге три девушки поедут на высоту - готовиться к чемпионатам Европы и мира" - сказал Зоц.
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