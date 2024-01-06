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Украина назвала составы на мужскую и женскую эстафеты Обергофа

Биатлон

Болеем и верим в сборную

Украина назвала составы на мужскую и женскую эстафеты Обергофа

Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра 7 января в немецком Обергофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоится эстафетная гонка у мужчин и женщин.

В 12:30 на старт выйдут представители сильного пола. Нашу сборную представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзин.

В 15:25 в борьбу вступают женщины. Украинцы будут болеть за Юлию Джиму, Анастасию Меркушину, Кристину Дмитренко и Ирину Петренко.

Результаты мужской гонки преследования

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