Украина назвала составы на мужскую и женскую эстафеты Обергофа

Завтра 7 января в немецком Обергофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоится эстафетная гонка у мужчин и женщин.

В 12:30 на старт выйдут представители сильного пола. Нашу сборную представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзин.

В 15:25 в борьбу вступают женщины. Украинцы будут болеть за Юлию Джиму, Анастасию Меркушину, Кристину Дмитренко и Ирину Петренко.