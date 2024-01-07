Петренко не выступит в женской эстафете Обергофа

Сегодня, 7 января, в немецком Обергофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоится женская эстафетная гонка.

В 15:25 по киевскому времени девушки отправятся в гонку 4 по 6 километров.

Тренеры сборной Украины решили провести одну замену в составе нашей команды. На стартовом этапе вместо Ирины Петренко выступит Елена Городная. Она станет дебютанткой в эстафете на уровне Кубка мира.

Далее по расположению спортсменок без изменений – Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.