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Петренко не выступит в женской эстафете Обергофа

Биатлон
Обновлено

Вынужденная замена

Петренко не выступит в женской эстафете Обергофа

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 января, в немецком Обергофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоится женская эстафетная гонка.

В 15:25 по киевскому времени девушки отправятся в гонку 4 по 6 километров.

Тренеры сборной Украины решили провести одну замену в составе нашей команды. На стартовом этапе вместо Ирины Петренко выступит Елена Городная. Она станет дебютанткой в эстафете на уровне Кубка мира.

Далее по расположению спортсменок без изменений – Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

Напомним, ранее главный тренер женской сборной Украины анонсировал радикальные изменения на этапе в Рупольдинге.

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