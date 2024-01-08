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Стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге

Биатлон
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Стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге

biathlon.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге, пишет Biathlonnews.com.ua.

Состав сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насыко, Тарас Лесюк.

К команде с Кубка IBU присоединились Насыко и Лесюк. Теперь тренерский штаб пока решил никого из основной команды не отправлять на Кубок IBU.

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