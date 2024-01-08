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Сборная Норвегии по биатлону огласила состав на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге

Биатлон

В составе произошли некоторые изменения

Сборная Норвегии по биатлону огласила состав на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге

instagram.com/ibu_biathlonworld

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на пятый этап Кубка мира – 2023/2024.

Напомним, что соревнования пройдут с 10 по 14 января в Рупольдинге (Германия).

Женщины:

Юни Арнеклейв;

Марен Ельмесет Киркеэйде (впервые появится на Кубке мира в сезоне-2023/2024);

Каролин Оффигстад Кноттен;

Марит Исхол Скоган;

Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Мужчины:

Ветле Шоста Кристиансен;

Йоханнес Бё (лидер Кубка мира);

Тарьей Бё;

Йоханнес Дале-Шевдал;

Стурла Холм Легрейд;

Эндре Стрёмсхейм.

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