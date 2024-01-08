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Сборная Норвегии по биатлону огласила состав на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге
В составе произошли некоторые изменения
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Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на пятый этап Кубка мира – 2023/2024.
Напомним, что соревнования пройдут с 10 по 14 января в Рупольдинге (Германия).
Женщины:
Юни Арнеклейв;
Марен Ельмесет Киркеэйде (впервые появится на Кубке мира в сезоне-2023/2024);
Каролин Оффигстад Кноттен;
Марит Исхол Скоган;
Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Мужчины:
Ветле Шоста Кристиансен;
Йоханнес Бё (лидер Кубка мира);
Тарьей Бё;
Йоханнес Дале-Шевдал;
Стурла Холм Легрейд;
Эндре Стрёмсхейм.
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