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Кристенсен: Решение о моей дисквалификации было странным

Биатлон

Вместо Кристенсена был вызван Йохан-Олав Ботн

Кристенсен: Решение о моей дисквалификации было странным

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен высказался об исключении из состава сборной на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Напомним, вместо Кристиансена в команду был вызван Йохан-Олав Ботн, который не показал высоких результатов в Оберхофе.

"Это решение было странным, но я хотел, чтобы Ботн был спокоен перед дебютом на Кубке мира. Впервые выступать на таких соревнованиях и так непросто, и ему не стало бы легче от того, что я дулся бы в сторонке и жаловался на решение штаба. Я и сам не хотел тратить силы и время, осуждая это некомпетентное решение. Под некомпетентностью я подразумеваю то, что ассоциация проигнорировала один из важнейших принципов отбора. Но я не хотел зацикливаться на этом во время Рождества", — приводит слова Кристиансена NRK.

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