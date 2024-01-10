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Женская сборная Франции по биатлону сместила Норвегию в Кубке наций
Француженки провели отличную эстафету
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
Женская сборная Франции возглавила Кубок наций после двух подряд побед в эстафетах на этапах Кубка мира. Француженки забрали лидерство у представительниц Норвегии.
Напомним, французские биатлонистки впервые с сезона-2006/2007 выиграли две эстафеты подряд в рамках Кубка мира. Это произошло на текущем этапе КМ в Рупольдинге и предыдущем в Оберхофе.
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1. Франция – 3946 очков.
2. Норвегия – 3904.
3. Швеция – 3833.
4. Германия – 3645.
5. Италия – 3357.
6. Швейцария – 3237.
7. Чехия – 2905.
8. Австрия – 2857.
9. Украина – 2800.
10. Словения – 2575.
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