Женская сборная Франции по биатлону сместила Норвегию в Кубке наций

Женская сборная Франции возглавила Кубок наций после двух подряд побед в эстафетах на этапах Кубка мира. Француженки забрали лидерство у представительниц Норвегии.

Напомним, французские биатлонистки впервые с сезона-2006/2007 выиграли две эстафеты подряд в рамках Кубка мира. Это произошло на текущем этапе КМ в Рупольдинге и предыдущем в Оберхофе.

Биатлон. Кубок мира. Женщины

1. Франция – 3946 очков.

2. Норвегия – 3904.

3. Швеция – 3833.

4. Германия – 3645.

5. Италия – 3357.

6. Швейцария – 3237.

7. Чехия – 2905.

8. Австрия – 2857.

9. Украина – 2800.

10. Словения – 2575.