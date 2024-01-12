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Мона Брорссон завоевала первую за два года медаль Кубка мира

Биатлон

Биатлонистка финишировала второй

Мона Брорссон завоевала первую за два года медаль Кубка мира

Фото: sverigesradio.se

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведская биатлонистка Мона Брорссон, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года и трёхкратная чемпионка Европы, сегодня, 12 января, завоевала свою первую личную медаль Кубка мира с января 2022 года.

Это произошло в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), где спортсменка стала второй, преодолев дистанцию без промахов и уступив 18,2 секунды победительнице гонки, норвежке Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Отметим, что это только вторая личная медаль Кубка мира в карьере спортсменки.

В первый раз Брорссон поднялась на подиум два года назад, 21 января 2022 года. Тогда шведка завоевала бронзу в индивидуальной гонке Анхтольца (Италия)

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