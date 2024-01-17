Сборная Норвегии по биатлону назвала составы на шестой этап Кубка мира в Антхольце

Сборная Норвегии объявила составы национальных команд на шестой этап Кубка мира – 2023/2024.

Напомним, что соревнования состоятся в Антхольце (Италия) с 18 по 21 января.

В рамках этапа состоятся индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и масс-старты.

Женщины:

Юни Арнеклейв;

Марен Ельмесет Киркеэйде;

Каролин Оффигстад Кноттен;

Марит Исхол Скоган;

Ингрид Ландмарк Тандреволд;

Ида Льен.

Мужчины:

Ветле Шоста Кристиансен;

Йоханнес Бё;

Тарьей Бё;

Йоханнес Дале-Шевдал;

Стурла Холм Легрейд;

Эндре Стрёмсхейм.

Стоит отметить, что норвежские биатлонисты занимают первые строчки общего зачёта КМ перед стартами в Антхольце.