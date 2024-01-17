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Сборная Норвегии по биатлону назвала составы на шестой этап Кубка мира в Антхольце
Лидеры зачетов в составе
Сборная Норвегии объявила составы национальных команд на шестой этап Кубка мира – 2023/2024.
Напомним, что соревнования состоятся в Антхольце (Италия) с 18 по 21 января.
В рамках этапа состоятся индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и масс-старты.
Женщины:
Юни Арнеклейв;
Марен Ельмесет Киркеэйде;
Каролин Оффигстад Кноттен;
Марит Исхол Скоган;
Ингрид Ландмарк Тандреволд;
Ида Льен.
Мужчины:
Ветле Шоста Кристиансен;
Йоханнес Бё;
Тарьей Бё;
Йоханнес Дале-Шевдал;
Стурла Холм Легрейд;
Эндре Стрёмсхейм.
Стоит отметить, что норвежские биатлонисты занимают первые строчки общего зачёта КМ перед стартами в Антхольце.
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