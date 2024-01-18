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Себастиан Самуэльссон показал худший результат в индивидуальной гонке на Кубке мира за последние четыре года
Швед стал 59-м
Фото: JOHAN AXELSSON/imago-images.de
Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон показал худший результат в личной гонке на Кубке мира за последние четыре года.
Напомним, 18 января, в Антхольце (Италия) прошла мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Самуэльссон стал в ней лишь 59-м, швед допустил семь промахов.
Гонка в Антхольце стала для Самуэльссона самой слабой в карьере после спринта в Нове-Место (Чехия) в марте 2020 года, когда он показал 60-й результат.
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