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Насико о смешанной эстафете: Чувствовал себя неплохо, по-моему, все удалось
Комментарий биатлониста
Суспільне Спорт
Украинский биатлонист Денис Насико прокомментировал свое выступление в классической смешанной эстафете Антхольца (сборная Украины финишировала 9-й). Его слова цитирует biathlon.com.ua:
– Денис, сегодня смешанная эстафета была первой вашей гонкой этого формата на Кубке мира. Ваши впечатления после финиша, что удалось из того, что планировали, что нет.
– Вроде бы все удалось, работал с начала и до конца своего этапа. Ничего необычного не произошло, такая же эстафета, как и другие.
– Что касается стрельбы, то учитывая большое общее количество незакрытых мишеней, два промаха на 10 выстрелов – это неплохой результат?
– Что касается стрельбы, то два промаха – это сегодня, действительно, неплохой результат. Конечно, я пытался работать на ноль, но не все удалось на стойке, поэтому пришлось брать два дополнительных патрона.
– Высота стадиона в Антгольце больше того же Рупольдинга. Как ваш организм адаптируется к этим условиям?
– Вроде бы, все нормально. Сегодня чувствовал себя неплохо, на финишном круге удалось немного и потерпеть. На мой взгляд, все удалось.
Напомним, что сегодня, 21 января, этап в Антхольце завершится гонками с массовым стартом. В 13:30 на старт выйдут мужчины, а в 15:45 в гонку отправятся женщины.
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