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Кубок мира 2023/2024. Украина будет иметь мощное представительство в масс стартах Антхольца

Биатлон
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Кубок мира 2023/2024. Украина будет иметь мощное представительство в масс стартах Антхольца

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоятся гонки с массовым стартом.

В 13:30 на дистанцию 15 километров выйдут мужчины. Украину в этой гонке представит только Артем Прима, который будет стартовать под 27-м номером.

В 15:45 в свое 12,5 километровое путешествие отправятся женщины. Три представительницы нашего государства будут бороться за высокие места в гонке – Юлия Джима (22), Анастасия Меркушина (27) и Ирина Петренко (29). Среди запасных также есть Кристина Дмитренко, но шансы на ее участие в масс старте мизерны.

Напомним, ранее Денис Насико прокомментировал результаты смешанной эстафеты.

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