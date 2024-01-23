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Фуркад: Вся команда сервисменов принесла Фийону Майе извенения
Биатлонист не смог финишировать вторым из-за плохих лыж
Главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о борьбе за подиум в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) Кентена Фийона Майе.
Напомним, что спортсмен шёл вторым на финишном круге, ноиз-за плохих лыж проиграл норвежцам Йоханнесу Дале и Вебьёрну Сёруму.
"Да, проблема в гонке была не в физической готовности Фийона Майе. Второе место фактически было его, и то, что Кентену не удалось его занять — не его вина. Вся команда сервисменов принесла ему свои извинения", — приводит слова Фуркада издание Nordic Magazine.
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