Фуркад: Вся команда сервисменов принесла Фийону Майе извенения

Главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о борьбе за подиум в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) Кентена Фийона Майе.

Напомним, что спортсмен шёл вторым на финишном круге, ноиз-за плохих лыж проиграл норвежцам Йоханнесу Дале и Вебьёрну Сёруму.

"Да, проблема в гонке была не в физической готовности Фийона Майе. Второе место фактически было его, и то, что Кентену не удалось его занять — не его вина. Вся команда сервисменов принесла ему свои извинения", — приводит слова Фуркада издание Nordic Magazine.