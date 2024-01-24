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Cборная Франции объявила состав на ЧМ-2024 по биатлону

Биатлон

Соревнования стартуют 7 февраля

Cборная Франции объявила состав на ЧМ-2024 по биатлону

Фото: biathloncomua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация лыжных видов спорта Франции (FFS ) назвала отобранных для участия в чемпионате мира — 2024 спортсменов.

Франция имела возможность привезти 12 биатлонистов, однако среди мужчин не примет участия Антонен Гигонна, поэтому в мужской части сборной будет пять участников.

Лыжник Эмильен Клод также пропустит соревнования в Чехии, вместо него поедет Оскар Ломбардо. Среди женщин болельщики не увидят Клоэ Шевалье и Каролин Коломбо, взявших паузу в карьере.

Состав сборной Франции:

Женщины

Жюстин Бреза-Буше

Софи Шово

Лу Жаномонно

Жулия Симон

Жанна Ришар

Жилонн Гигонна

Мужчины

Фабьен Клод

Кентен Фийон Майе

Эмильен Жаклен

Оскар Ломбардо

Эрик Перро

Отметим, что причины отсутствия некоторых спортсменов пока неизвестны. Сам чемпионат мира — 2024 пройдёт с 7 февраля по 18 февраля в Нове-Место (Чехия).

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