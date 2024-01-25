Сборная Германии объявила состав на ЧМ-2024 по биатлону

Определился состав сборной Германии по биатлону на чемпионат мира — 2024, который пройдет в Нове-Место (Чехия). Туда вошли 12 спортсменов: шесть женщин и шесть мужчин. Чемпионат мира стартует 7 февраля и завершится 18 февраля.

Первым же стартом для всех участвующих сборных будет смешанная эстафета, далее – спринтерские дистанции мужчин и женщин.

Состав сборной Германии:

Женщины

Франциска Пройс

Ванесса Фойгт

Янина Хеттих-Вальц

София Шнайдер

Селина Гротиан

Йоханна Пафф

Мужчины:

Бенедикт Долль

Филипп Наврат

Роман Рес

Йоханнес Кюн

Юстус Штрелов

Филипп Хорн

Отметим, что Данило Ритмюллер не будет стартовать, оставшись восстанавливаться после напряжённого начала сезона. Давид Цобель выступит только на чемпионате Европы.