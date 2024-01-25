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Сборная Германии объявила состав на ЧМ-2024 по биатлону

Биатлон

Все основные биатлонисты попали в состав

Сборная Германии объявила состав на ЧМ-2024 по биатлону

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Определился состав сборной Германии по биатлону на чемпионат мира — 2024, который пройдет в Нове-Место (Чехия). Туда вошли 12 спортсменов: шесть женщин и шесть мужчин. Чемпионат мира стартует 7 февраля и завершится 18 февраля.

Первым же стартом для всех участвующих сборных будет смешанная эстафета, далее – спринтерские дистанции мужчин и женщин.

Состав сборной Германии:

Женщины

Франциска Пройс

Ванесса Фойгт

Янина Хеттих-Вальц

София Шнайдер

Селина Гротиан

Йоханна Пафф

Мужчины:

Бенедикт Долль

Филипп Наврат

Роман Рес

Йоханнес Кюн

Юстус Штрелов

Филипп Хорн

Отметим, что Данило Ритмюллер не будет стартовать, оставшись восстанавливаться после напряжённого начала сезона. Давид Цобель выступит только на чемпионате Европы.

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