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Сборной Норвегии определилась с составом на ЧМ-2024 по биатлону
Всего команда выбрала 10 спортсменов
biathlonworld.com
Федерация лыжного спорта Норвегии объявила список спортсменов на чемпионат мира — 2024 по биатлону. Норвежская команда имела возможность выбрать 12 участников, однако они остановились на 10 спортсменах, четыре из которых женщины, а остальные шесть – мужчины.
Отметим, что одна из спортсменок будет вызвана в конце чемпионата Европы, который пройдёт на этой неделе в Осрблье (Словакия).
Состав сборной Норвегии:
Женщины
Юни Арнеклейв
Каролин Кноттен
Марит Скоган
Ингрид Тандреволд
Мужчины
Йоханнес Бё
Тарьей Бё
Ветле Кристиансен
Стурла Легрейд
Йоханнес Дале-Шевдал
Эндре Стрёмсхейм
Напомним, сам чемпионат мира — 2024 пройдёт с 7 февраля по 18 февраля в Нове-Место (Чехия).
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