  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Сборной Норвегии определилась с составом на ЧМ-2024 по биатлону
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборной Норвегии определилась с составом на ЧМ-2024 по биатлону

Биатлон

Всего команда выбрала 10 спортсменов

Сборной Норвегии определилась с составом на ЧМ-2024 по биатлону

biathlonworld.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация лыжного спорта Норвегии объявила список спортсменов на чемпионат мира — 2024 по биатлону. Норвежская команда имела возможность выбрать 12 участников, однако они остановились на 10 спортсменах, четыре из которых женщины, а остальные шесть – мужчины.

Отметим, что одна из спортсменок будет вызвана в конце чемпионата Европы, который пройдёт на этой неделе в Осрблье (Словакия).

Состав сборной Норвегии:

Женщины

Юни Арнеклейв

Каролин Кноттен

Марит Скоган

Ингрид Тандреволд

Мужчины

Йоханнес Бё

Тарьей Бё

Ветле Кристиансен

Стурла Легрейд

Йоханнес Дале-Шевдал

Эндре Стрёмсхейм

Напомним, сам чемпионат мира — 2024 пройдёт с 7 февраля по 18 февраля в Нове-Место (Чехия).

По теме
yellow-arrow
Сборная Германии объявила состав на ЧМ-2024 по биатлону
yellow-arrow
Cборная Франции объявила состав на ЧМ-2024 по биатлону
yellow-arrow
Брезно-Осрбли. Александра Меркушина показала лучшее время среди украинок в индивидуальной гонке
сборная Норвегии по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости