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Кубок IBU. Городна – в ТОП 10 спринта Арбера, Блашко провалила гонку
Результаты спринта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 февраля, в немецком Арбере в рамках шестого этапа Кубка IBU сезона 2023/2024 состоялась спринтерская гонка у женщин.
Победу в забеге на 7,5 километров одержала норвежка Каролин Эрдаль, серебро в активе Камилы Бене из Франции, п. ТОП 3 замкнула австрийка Леа Ротшопф.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Юлия Городна, которая с 1 промахом и средней скоростью по дистанции финишировала в итоге на 9 позиции.
Кубок IBU. Арбер
Спринт
Женщины
1. Каролин Эрдаль (0+0)
2. Камилла Бене (0+1) (+15,2)
3. Лео Ротшопф (1+0) (+28,4)
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9. Юлия Городная (0+1) (+53,9)
19. Александра Меркушина (0+1) (+1:29,1)
23. Лилия Стеблина (1+1) (+1:45,7)
62. Дарья Блашко (2+1) (+4:53,1)
DNS Елена Городная
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