Кубок IBU. Городна – в ТОП 10 спринта Арбера, Блашко провалила гонку

Сегодня, 3 февраля, в немецком Арбере в рамках шестого этапа Кубка IBU сезона 2023/2024 состоялась спринтерская гонка у женщин.

Победу в забеге на 7,5 километров одержала норвежка Каролин Эрдаль, серебро в активе Камилы Бене из Франции, п. ТОП 3 замкнула австрийка Леа Ротшопф.

Что касается украинок, то лучшей из наших стала Юлия Городна, которая с 1 промахом и средней скоростью по дистанции финишировала в итоге на 9 позиции.

Кубок IBU. Арбер

Спринт

Женщины

1. Каролин Эрдаль (0+0)

2. Камилла Бене (0+1) (+15,2)

3. Лео Ротшопф (1+0) (+28,4)

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9. Юлия Городная (0+1) (+53,9)

19. Александра Меркушина (0+1) (+1:29,1)

23. Лилия Стеблина (1+1) (+1:45,7)

62. Дарья Блашко (2+1) (+4:53,1)

DNS Елена Городная