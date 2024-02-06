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Старт чемпионата мира по биатлону в Нове Место могут отложить

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Старт чемпионата мира по биатлону в Нове Место могут отложить

Фото: NRK

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7 февраля стартует чемпионат мира 2024 года по биатлону в чешском Нове Место. Однако соревнования могут перенести. Несколько дней назад в Нове Место был ураган, в результате которого был нанесен серьезный вред трассе.

Были сорваны рекламные баннеры, деревья упали на трассу и снежное полотно подтаяло из-за дождей.

Теперь трассу закрыта для спортсменов, которые тренировались на асфальте на лыжероллерах. Организаторы заявили, что успеют все восстановить до старта соревнований.

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Источник:
NRK
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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