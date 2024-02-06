Сборная Швеции объявила состав на смешанную эстафету ЧМ-2024 в Нове Место

Стал известен состав сборной Швеции по биатлону на смешанную эстафету чемпионата мира в Нове-Место (Чехия).

Старт в гонке возьмут: Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна и Эльвира Эберг

В сезоне-2023/2024 смешанная эстафета дважды проводилась на этапах Кубка мира. В Эстерсунде шведская сборная заняла шестую позицию, а в гонке на этапе в Антхольце завоевала бронзовые награды.