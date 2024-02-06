Четырехкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака уступила Даниэль Коллинз в стартовом матче турнира WTA-500 в Абу-Даби

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от представительницы США Даниэль Коллинз (71-я в рейтинге WTA).

WTA-500. Абу-Даби

Наоми Осака — Даниэль Коллинз 7:5, 6:0

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Коллинз в этой встрече пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Осаки семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде соревнований в Абу-Даби Коллинз сыграет с пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.