Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четырехкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака уступила Даниэль Коллинз в стартовом матче турнира WTA-500 в Абу-Даби
Японская теннисистка не смогла выиграть ни единого гейма во втором сете
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от представительницы США Даниэль Коллинз (71-я в рейтинге WTA).
WTA-500. Абу-Даби
Наоми Осака — Даниэль Коллинз 7:5, 6:0
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Коллинз в этой встрече пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Осаки семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем раунде соревнований в Абу-Даби Коллинз сыграет с пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
Популярное сейчас
- Скончался легендарный голкипер Реала
- Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
- ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Дарья Блашко досрочно завершила сезон 2023/2024
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО