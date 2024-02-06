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Сборная Норвегии по биатлону назвала состав на стартовую гонку чемпионата мира — 2024
Лидеры команды примут участи е в эстафете
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стал известен состав норвежской сборной на первую гонку чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).
В смешанной эстафете за Норвегию выступят Тарьей и Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен и Ингрид Ландмарк Тандреволд, сообщает TV2.
Всего в соревнованиях примут участие 25 команд.
Напомним, победителем смешанной эстафеты на ЧМ-2023 в Оберхофе (Германия) стала сборная Норвегии.
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