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Сборная Норвегии по биатлону назвала состав на стартовую гонку чемпионата мира — 2024

Биатлон

Лидеры команды примут участи е в эстафете

Сборная Норвегии по биатлону назвала состав на стартовую гонку чемпионата мира — 2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стал известен состав норвежской сборной на первую гонку чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

В смешанной эстафете за Норвегию выступят Тарьей и Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен и Ингрид Ландмарк Тандреволд, сообщает TV2.

Всего в соревнованиях примут участие 25 команд.

Напомним, победителем смешанной эстафеты на ЧМ-2023 в Оберхофе (Германия) стала сборная Норвегии.

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