Шведских спортсменов раскритиковали за прибытие на ЧМ по биатлону на частном самолёте

Сборная Швеции прилетела на место проведения чемпионата мира по биатлону на частном самолёте.

Шведские биатлонисты с Праги полетели в Нове-Место на частном самолёте. Их действия были раскритикованы норвежцами, которые упрекнули шведов в неэкологичности подобных действий, в частности Сюннёве Сулемдаль.

"Я думаю, что нет необходимости летать частным самолётом в Чехию, и я думаю, что между Стокгольмом и Прагой есть хорошее сообщение. Они могут взглянуть на выбросы и подумать о соотношении затрат и выгоды.

Какую выгоду они могут извлечь из использования частных самолётов? Возможно, им удастся избежать некоторых заболеваний, но я думаю, что можно справиться, если надеть маску на лицо, взять с собой обед и позаботиться о гигиене рук. Я не думаю, что они получают с этого какое-либо преимущество", — приводит слова Сулемдаль NRK.