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Шведских спортсменов раскритиковали за прибытие на ЧМ по биатлону на частном самолёте

Биатлон
Обновлено

Спортсменов упрекнули в выбросах в атмосферу

Шведских спортсменов раскритиковали за прибытие на ЧМ по биатлону на частном самолёте

biathlonworld.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Швеции прилетела на место проведения чемпионата мира по биатлону на частном самолёте.

Шведские биатлонисты с Праги полетели в Нове-Место на частном самолёте. Их действия были раскритикованы норвежцами, которые упрекнули шведов в неэкологичности подобных действий, в частности Сюннёве Сулемдаль.

"Я думаю, что нет необходимости летать частным самолётом в Чехию, и я думаю, что между Стокгольмом и Прагой есть хорошее сообщение. Они могут взглянуть на выбросы и подумать о соотношении затрат и выгоды.

Какую выгоду они могут извлечь из использования частных самолётов? Возможно, им удастся избежать некоторых заболеваний, но я думаю, что можно справиться, если надеть маску на лицо, взять с собой обед и позаботиться о гигиене рук. Я не думаю, что они получают с этого какое-либо преимущество", — приводит слова Сулемдаль NRK.

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Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.02.2024 в 19:56
Що це у вас за "швеці" з'явились?! А де команди кравців, лимарів, теслярів тощо?
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.02.2024 в 19:56
Що це у вас за "швеці" з'явились?! А де команди кравців, лимарів, теслярів тощо?
Ответить
0
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