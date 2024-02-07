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Шведских спортсменов раскритиковали за прибытие на ЧМ по биатлону на частном самолёте
Спортсменов упрекнули в выбросах в атмосферу
biathlonworld.com
Сборная Швеции прилетела на место проведения чемпионата мира по биатлону на частном самолёте.
Шведские биатлонисты с Праги полетели в Нове-Место на частном самолёте. Их действия были раскритикованы норвежцами, которые упрекнули шведов в неэкологичности подобных действий, в частности Сюннёве Сулемдаль.
"Я думаю, что нет необходимости летать частным самолётом в Чехию, и я думаю, что между Стокгольмом и Прагой есть хорошее сообщение. Они могут взглянуть на выбросы и подумать о соотношении затрат и выгоды.
Какую выгоду они могут извлечь из использования частных самолётов? Возможно, им удастся избежать некоторых заболеваний, но я думаю, что можно справиться, если надеть маску на лицо, взять с собой обед и позаботиться о гигиене рук. Я не думаю, что они получают с этого какое-либо преимущество", — приводит слова Сулемдаль NRK.
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