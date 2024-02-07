Санитра: Cедьмое место - очень хорошее для нас

Сборная Украины по биатлону стартовала на чемпионате мира. Первой гонкой стала смешанная эстафета, в которой украинцы заняли седьмое место.

Юрай Санитра оценил выступление команды в смешанной эстафете и рассказал, что результат его устроил.

О выступлении в смешанной эстафете

"В целом относительно старта на чемпионате мира: если смотреть на наше текущее состояние, седьмое место - очень хорошее для нас. Боролись с сильными командами, которые выставили самое сильное, что имеют".

Об эмоциях от смешанной эстафеты

"Каждый старт очень сильно переживаю. Потому что биатлон — это эмоциональный спорт, поэтому и нравится нашим болельщикам. Нам нужно поднять уверенность, атмосферу в команде, чтобы ребята немного расслабились и показали все, что могут".

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О результате Артема Примы

"Артем Прима выполнил на 110% свою задачу, потому что после неудачного старта в Брезно-Осрбли я дал ему приказ приготовиться. Был готов очень хорошо, ногами проиграл 27 секунд, это такой результат, который был для него максимальным".

Почему Дмитрий Пидручный не был очень быстрым на дистанции

"Что касается Пидручного, у него один промах, но у него не были такие оптимальные лыжи во время спуска, как у Артема. Дмитрий также боролся, справился со стрельбой. Думаю, что ребята отработали на максимум того, что у них было в силах. Думаю, что с этой позиции можем двигаться и готовиться к следующим стартам".

О трассе в Новом Месте

"Уверен, что эти трассы нам подходят. Если у нас получится, достаточно важно, чтобы были лыжи хорошие, потому что здесь длинные спуски. Можно было увидеть во время гонки: если лыжи вне конкуренции с нашими соперниками, то догнать их довольно трудно. Будем дальше работать".

О выборе состава на следующие старты

"Не могу пока сказать состав на спринт, но я уверен, что и погода будет лучше, чем в смешанной эстафете. Надо очень хорошо стрелять, потому что без хорошей стрельбы сложно достичь хорошего результата. Антон Дудченко? Думаю, что он 100% будет на старте. Вообще буду смотреть между Артемом Примой, Тарасом Лесюком и Денисом Насыком, два из них выйдут на старт. Посмотрю, как успеет восстановиться Прима после этой нагрузки, он для меня перспективен и для сингл микста, и для эстафеты".