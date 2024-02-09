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Четыре украинки - в топ-30 женского спринта на чемпионате мира по биатлону
Победу одержала француженка Жулия Симон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четыре украинки попали в топ-30 женского спринта на чемпионате мира по биатлону в Нове Место.
Лучший результат показала дебютантка Кристина Дмитренко, занявшая 12-е место.
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Ирина Петренко прибежала 19-й; Юлия Джима – 21-й; Анастасия Меркушина – 29-й.
Чемпионкой спринта стала француженка Жулия Симон. В общем, весь подиум заняли биатлонистки из Франции.
Чемпионат мира по биатлону
Нове Место, Чехия
Спринт, Женщины
1. Жулия Симон (Франция) - 20.07,5 (0+0)
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) - 4,9 (1+0)
3. Лу Жанмонно (Франция) - 40,8 (0+1)
4. Софи Шово (Франция) - 44,2 (1+0)
5. Байба Бендика (Латвия) - 46,5 (0+1)
6. Франциска Пройс (Германия) - 1.05,3 (0+1)
12. Кристина Дмитренко (Украина) -1.26,2 (0+0)
19. Ирина Петренко (Украина) - 1.44,1 (0+0)
21. Юлия Джима (Украина) - 1.48,3 (0+1)
29. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.05,6 (1+0)
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