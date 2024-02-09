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Четыре украинки - в топ-30 женского спринта на чемпионате мира по биатлону

Биатлон
Обновлено

Победу одержала француженка Жулия Симон

Четыре украинки - в топ-30 женского спринта на чемпионате мира по биатлону

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четыре украинки попали в топ-30 женского спринта на чемпионате мира по биатлону в Нове Место.

Лучший результат показала дебютантка Кристина Дмитренко, занявшая 12-е место.

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Ирина Петренко прибежала 19-й; Юлия Джима – 21-й; Анастасия Меркушина – 29-й.

Чемпионкой спринта стала француженка Жулия Симон. В общем, весь подиум заняли биатлонистки из Франции.

Чемпионат мира по биатлону

Нове Место, Чехия

Спринт, Женщины

1. Жулия Симон (Франция) - 20.07,5 (0+0)

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) - 4,9 (1+0)

3. Лу Жанмонно (Франция) - 40,8 (0+1)

4. Софи Шово (Франция) - 44,2 (1+0)

5. Байба Бендика (Латвия) - 46,5 (0+1)

6. Франциска Пройс (Германия) - 1.05,3 (0+1)

12. Кристина Дмитренко (Украина) -1.26,2 (0+0)

19. Ирина Петренко (Украина) - 1.44,1 (0+0)

21. Юлия Джима (Украина) - 1.48,3 (0+1)

29. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.05,6 (1+0)

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