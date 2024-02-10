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Санитра рассказал, кто побежит гонку преследования на чемпионате мира-2024
Следует поберечь наших уставших
biathlon.com.ua
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра после
"Утром примем решение, кто будет бежать в гонку. Точно – Дмитрий Пидручный, а по Антону Дудченко и Артему Приме увидим. Будем принимать решения, учитывая также старты, которые будут дальше" – сказал специалист.
Позже Санитра уточнил, что в преследовании все же не выступит Артем Прима, однако Антон Дудченко выйдет на старт забега на 12,5 км.
Женский и мужской персьют в Нове Место начнется завтра, 11 февраля в 15:30 и 18:05 соответственно.
Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный
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