  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Санитра о результатах спринта ЧМ-2024: Позитив – немного отыграли очки у финнов
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санитра о результатах спринта ЧМ-2024: Позитив – немного отыграли очки у финнов

Биатлон

Позор…

Санитра о результатах спринта ЧМ-2024: Позитив – немного отыграли очки у финнов

xsport.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление своих подопечных в спринтерской гонке на чемпионате мира-2024 в Нове Место. Слова специалиста цитирует Суспільне Спорт:

"Думаю, что с пятью норвежцами было невозможно конкурировать на трассе. С этой точки зрения Дмитрий Пидручный бежал на очень высоком уровне.

Жаль, что лежа не удалось закрыть все мишени. Боролся бы иначе за ТОП-15, 100%. Антон Дудченко — хорошая стрельба, но ничего нового по его движению по трассе. Этот сезон для него "прекрасный", будем разбираться, что за причина.

Артем Прима "застрелился" на стрельбе: сначала двигался хорошо. Тарас Лесюк — три круга тоже много.

Первый круг у этих трех ребят, думаю, что из-за позиции в стартлисте не был хорошим, поскольку до второй части трасса уже была очень разбита. Позитив – немного отыграли очки у финнов в Кубке наций. Готовимся дальше" – сказал Юрай.

Напомним, что ранее Пидручный поделился впечатлениями от спринта.

По теме
yellow-arrow
В чешском Нове Место дождь и ветер, на мужскую гонку преследования сменили формат трассы
yellow-arrow
Городна финишировала 16-й в масс старте юниорского Чемпионата Европы-2024
yellow-arrow
Дудченко – о выступлении в спринте ЧМ-2024: В общем недоволен результатом, очень тяжело было по дистанции
Юрай Санитра
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости