Санитра о результатах спринта ЧМ-2024: Позитив – немного отыграли очки у финнов

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление своих подопечных в спринтерской гонке на чемпионате мира-2024 в Нове Место. Слова специалиста цитирует Суспільне Спорт:

"Думаю, что с пятью норвежцами было невозможно конкурировать на трассе. С этой точки зрения Дмитрий Пидручный бежал на очень высоком уровне.

Жаль, что лежа не удалось закрыть все мишени. Боролся бы иначе за ТОП-15, 100%. Антон Дудченко — хорошая стрельба, но ничего нового по его движению по трассе. Этот сезон для него "прекрасный", будем разбираться, что за причина.

Артем Прима "застрелился" на стрельбе: сначала двигался хорошо. Тарас Лесюк — три круга тоже много.

Первый круг у этих трех ребят, думаю, что из-за позиции в стартлисте не был хорошим, поскольку до второй части трасса уже была очень разбита. Позитив – немного отыграли очки у финнов в Кубке наций. Готовимся дальше" – сказал Юрай.