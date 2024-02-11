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Санитра о результатах спринта ЧМ-2024: Позитив – немного отыграли очки у финнов
Позор…
xsport.ua
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал
"Думаю, что с пятью норвежцами было невозможно конкурировать на трассе. С этой точки зрения Дмитрий Пидручный бежал на очень высоком уровне.
Жаль, что лежа не удалось закрыть все мишени. Боролся бы иначе за ТОП-15, 100%. Антон Дудченко — хорошая стрельба, но ничего нового по его движению по трассе. Этот сезон для него "прекрасный", будем разбираться, что за причина.
Артем Прима "застрелился" на стрельбе: сначала двигался хорошо. Тарас Лесюк — три круга тоже много.
Первый круг у этих трех ребят, думаю, что из-за позиции в стартлисте не был хорошим, поскольку до второй части трасса уже была очень разбита. Позитив – немного отыграли очки у финнов в Кубке наций. Готовимся дальше" – сказал Юрай.
Напомним, что ранее Пидручный
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