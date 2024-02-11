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Городна финишировала 16-й в масс старте юниорского Чемпионата Европы-2024

Биатлон

Не лучшее выступление украинки

Городна финишировала 16-й в масс старте юниорского Чемпионата Европы-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 февраля, в польском Якушице в последний день Юниорского чемпионата Европы прошел масс-старт-60 у юниорок.

Победу в забеге на дистанции 9 километров одержала представительница Австрии Анна Андексер, серебро в активе чешки Сватавы Микисковой, а ТОП-3 замкнула Эмма Капустова из Словении.

В гонке было и представительство Украины – Елена Городна с 6 промахами сумела финишировать на 16 месте.

ЮЧЕ. Масс-старт-60

Девушки

1. Анна Андексер (1+0+0+2)

2. Сватова Микискова (0+1+0+1) +24,9

3. Эмма Капустова (0+1+0+2) +46,1

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16. Елена Городная (1+1+1+3) +1:56,2

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