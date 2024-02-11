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Виталий Мандзин – серебряный призер юниорского чемпионата Европы-2024 в масс старте
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biathlon.com.ua
Сегодня, 11 февраля, в польском Якушице в последний день Юниорского чемпионата Европы прошел масс-старт-60 у юниоров.
Победу в забеге на дистанции 12 километров одержал представитель Хорватии Матия Легович, серебро сначала отдали эстонцу, но из-за нарушения правил во время гонки он был дисквалифицирован. В итоге вторая позиция за украинцем Виталием Мандзином, а ТОП-3 замкнул австриец Лукас Хаслингер.
ЮЧЕ. Масс-старт-60
Парни
1. Матия Легович (0+2+1+1)
2. Виталий Мандзин (1+0+2+0) +19,7
3. Лукас Хаслингер (2+1+0+0) +41,0
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13. Сергей Супрун (1+1+2+0) +1:38,3
35. Степан Кинаш (1+2+2+2) +3:46,2
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