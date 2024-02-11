Виталий Мандзин – серебряный призер юниорского чемпионата Европы-2024 в масс старте

Сегодня, 11 февраля, в польском Якушице в последний день Юниорского чемпионата Европы прошел масс-старт-60 у юниоров.

Победу в забеге на дистанции 12 километров одержал представитель Хорватии Матия Легович, серебро сначала отдали эстонцу, но из-за нарушения правил во время гонки он был дисквалифицирован. В итоге вторая позиция за украинцем Виталием Мандзином, а ТОП-3 замкнул австриец Лукас Хаслингер.

ЮЧЕ. Масс-старт-60

Парни

1. Матия Легович (0+2+1+1)

2. Виталий Мандзин (1+0+2+0) +19,7

3. Лукас Хаслингер (2+1+0+0) +41,0

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13. Сергей Супрун (1+1+2+0) +1:38,3

35. Степан Кинаш (1+2+2+2) +3:46,2