  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Виталий Мандзин – серебряный призер юниорского чемпионата Европы-2024 в масс старте
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Мандзин – серебряный призер юниорского чемпионата Европы-2024 в масс старте

Биатлон
Обновлено

Поздравляем нашего спортсмена

Виталий Мандзин – серебряный призер юниорского чемпионата Европы-2024 в масс старте

biathlon.com.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 февраля, в польском Якушице в последний день Юниорского чемпионата Европы прошел масс-старт-60 у юниоров.

Победу в забеге на дистанции 12 километров одержал представитель Хорватии Матия Легович, серебро сначала отдали эстонцу, но из-за нарушения правил во время гонки он был дисквалифицирован. В итоге вторая позиция за украинцем Виталием Мандзином, а ТОП-3 замкнул австриец Лукас Хаслингер.

ЮЧЕ. Масс-старт-60

Парни

1. Матия Легович (0+2+1+1)

2. Виталий Мандзин (1+0+2+0) +19,7

3. Лукас Хаслингер (2+1+0+0) +41,0

.

.

.

13. Сергей Супрун (1+1+2+0) +1:38,3

35. Степан Кинаш (1+2+2+2) +3:46,2

По теме
yellow-arrow
В чешском Нове Место дождь и ветер, на мужскую гонку преследования сменили формат трассы
yellow-arrow
Городна финишировала 16-й в масс старте юниорского Чемпионата Европы-2024
yellow-arrow
Санитра о результатах спринта ЧМ-2024: Позитив – немного отыграли очки у финнов
Виталий Мандзин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости