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Санитра: Сейчас могу назвать трех спортсменов, которые будут стартовать в следующих гонках ЧМ
Пидручный под вопросом
biathlon.com.ua
В воскресенье, 11 февраля, состоялся мужской персьют, по итогам которого Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко, финишировали в топ-25.
Следующим стартом, в котором примет участие мужская сборная Украины, станет индивидуальная гонка (среда, 14 февраля).
Тренерский штаб сборной Украины внес коррективы в старт биатлонистов на чемпионате мира.
"Сейчас могу назвать трех спортсменов, которые будут стартовать. Кроме Примы и Насика участие в гонке также примет Дудченко.
Во вторник будем принимать решение относительно Пидручного. Здесь надо учесть перспективы старта Дмитрия и в одиночной смешанной эстафете. Узнаем состав на женский этап и потом примем решение. С тренером женской сборной Николаем Зоцом хотим выставить сильнейший состав на синглестафету. Здесь мы видим хорошую возможность завоевать высокие позиции", — сказал Юрай Санитра.
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