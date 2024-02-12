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Санитра: Сейчас могу назвать трех спортсменов, которые будут стартовать в следующих гонках ЧМ

Биатлон

Пидручный под вопросом

Санитра: Сейчас могу назвать трех спортсменов, которые будут стартовать в следующих гонках ЧМ

biathlon.com.ua

Новина українською

В воскресенье, 11 февраля, состоялся мужской персьют, по итогам которого Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко, финишировали в топ-25.

Следующим стартом, в котором примет участие мужская сборная Украины, станет индивидуальная гонка (среда, 14 февраля).

Тренерский штаб сборной Украины внес коррективы в старт биатлонистов на чемпионате мира.

"Сейчас могу назвать трех спортсменов, которые будут стартовать. Кроме Примы и Насика участие в гонке также примет Дудченко.

Во вторник будем принимать решение относительно Пидручного. Здесь надо учесть перспективы старта Дмитрия и в одиночной смешанной эстафете. Узнаем состав на женский этап и потом примем решение. С тренером женской сборной Николаем Зоцом хотим выставить сильнейший состав на синглестафету. Здесь мы видим хорошую возможность завоевать высокие позиции", — сказал Юрай Санитра.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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