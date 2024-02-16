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Лиза Виттоцци: Последний круг получился занятным, потому что я использовала стратегию
Биатлонистка подвела итоги гонки в сингл-миксте
Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци прокомментировала своё выступление в сингл-миксте на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).
Итальянский дуэт занял второе место в этой гонке.
"Томми провёл действительно хорошую вторую половину гонки, и когда он передал мне эстафету, я сказала себе, что буду действовать так, как умею только я, не задерживаясь на огневом рубеже. Последний круг получился занятным, потому что я пустила в ход стратегию. Сначала бежала медленно, потом Тандреволд обогнала меня на спуске, но я почувствовала прилив энергии и сказала себе: иди и выиграй. Это была тяжёлая, но очень хорошая гонка. Рада, что мы так выступили. Томмазо был хорош, он заслужил эту медаль. Думаю, эта награда вернёт ему уверенность в себе", — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.
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