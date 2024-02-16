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Тандреволд пропустила пресс-конференцию сборной Норвегии
Спортсменка разочарована результатом в смешанной эстафетой
Трёхкратная чемпионка мира в эстафете, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд пропустила пресс-конференцию пишет TV2.
Появление спортсменки на пресс-конференции было запланировано, однако за час до мероприятия стало известно, что Тандреволд не примет участия в общении с прессой.
"Решение было принято на основе оценки состояния спортсменки", — сообщил менеджер сборной Норвегии Халвор Леа.
Напомним, Тандреволд была разочарована результатом одиночной смешанной эстафеты, которая состоялась накануне.
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