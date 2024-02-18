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Зоц о Меркушиной: Войдет в историю украинского биатлона, сколько ей прощают и пытаются доверять
К сожалению пока все зря
Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал выступление своей подопечной Анастасии Меркушиной в
"Для Насти этот сезон, вероятно, войдет в историю украинского биатлона, сколько ей прощают и пытаются доверять. Похоже, пять эстафет, которые она, скажем, не завалила, но не отработала так, как рассчитывали.
До сегодняшней гонки, где был такой ход событий, что все менялось из-за неидеальных погодных условий, все пять запасных патронов, что использовала — роскошь, которую нельзя позволить.
Но мы все равно не можем ее полноценно заменить. Все нормально, но должна понимать, что над ее психологией не должны работать только тренеры, психологи, это зависит от нее" – сказал тренер.
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