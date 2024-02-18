Меркушина о чемпионате мира: Думаю, на 70% справилась

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала свое выступление на чемпионате мира-2024. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

– Как повлияли на гонку погодные условия?

– Условия здесь очень тяжелые. На пристрелке было солнечно, сейчас тучи, а это поправка. И не всегда знаешь, как глаз отреагирует. Очень сильный ветер. И борьба была очень мощной на трассе. После дождя очень тяжелый, мокрый снег. Это действительно очень тяжело, потому что дает нагрузку на мышцы.

Как можно было увидеть, немногие смогли справиться с такой стрельбой, даже непобежденные француженки имели проблемы. Поэтому это действительно очень тяжело, но я рада, что закрыла все без штрафных кругов. Этим довольна, как минимум.

В таких условиях, как в прошлой эстафете, нужно было рисковать, выжимать максимум и на стрельбе, и на трассе. К сожалению, немного не справилась на стрельбе, она получилась неидеальной. Но на самом деле столько отработала ногами, что неплохо. Хорошо, что справилась.

– Ты быстро работала на огневых, это была сознательная тактика?

– У меня есть своя стратегия, которую придерживаюсь. Для меня не так важна хорошая картинка на экране, как результат. Поэтому, например, могу сделать "ноль" за 30 секунд, а могу с одним дополнительным – за те же 30 секунд. С одной стороны, это плохая картинка на экране, а с другой – если за 20 секунд закрою, это сэкономит 10 секунд и предоставит большой буст. Это даже нельзя назвать риском, потому что если ты быстро стреляешь, у тебя есть время на дополнительные патроны. Такова у меня стратегия.

– Как оцениваешь свое выступление на Чемпионате мира?

– Думаю, на 70% справилась. Радуюсь, что выросла скорость на трассе. Были хорошие стрелковые моменты, например финальная стойка в синглмиксте. Также я знаю Нове Место – в моей биатлонной истории оно занимает особое место: здесь были и девять штрафов в спринте, и победа в индивидуальной гонке среди юниоров.

Здесь такие же флуктуации: суперклассно, потом немного хуже. Рада, что я, в общем, справилась на среднем уровне — пусть это будет плацдармом для дальнейших каких-то улучшений, потому что я наконец получила то, что хочу.

– Какие цели имеете на остальной сезон Кубка мира?

– Отцепиться от самой себя, оставить свою голову в покое и выходить на трассу и бороться в моменте с тем, что есть. Отрабатывать каждый старт на самом лучшем уровне, что могу сейчас – сказала Меркушина.