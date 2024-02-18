  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дмитренко: Я тоже не застрахована от ошибок, промахи будут, потому что это спорт
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дмитренко: Я тоже не застрахована от ошибок, промахи будут, потому что это спорт

Биатлон
Обновлено

Комментарий нашей надежды

Дмитренко: Я тоже не застрахована от ошибок, промахи будут, потому что это спорт

biathlon.com.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка, лидер сборной Украины по биатлону Кристина Дмитренко, поделилась своими впечатлениями от эстафетной гонки на чемпионате мира-2024. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

– Твоя последняя стрельба наверняка сниться тебе будет еще пару дней?

– Да нет. Я себя так уверенно чувствовала во время стрельбы. Приходя на лежку, понимала, что все так близко, и чтобы удержаться, нужно рисковать. И я думала лупить до первого промаха и в таком быстром ритме и отстрелялась на ноль. То же и стоя хотела, но последним промазала. И когда добивала запасным патроном, видела, что оно должно закрываться и я уже была готова винтовку надевать, а затем мах, и три раза так получалось стрелять неточно.

– Пока ты ждала своего этапа, видела, что стрельба была сегодня "ахиллесовой пятой" для многих сильных команд. Как планировала работать на рубежах, особенно на первом, где далеко не всем было сегодня легко?

– Сегодня был ветер, поэтому так специфически было на рубеже. Да, видела, что все ошибаются и что нужно использовать этот шанс, но ведь я тоже не застрахована от ошибок, и махи будут, это же спорт.

– Если говорить по скорости, казалось, что ты экономишь силы, возможно, чтобы лучше подойти к стрельбищу, или это просто казалось?

– Ну да, я себя немного сдерживала, были и спортсменки за которых можно было цепляться. Я немного на подходе к рубежу экономила, чтобы отдышаться и в комфортном для себя режиме сработать.

– Два пятых места уже есть, ждем дальше?

– Да, уже пора – сказала украинка.

По теме
yellow-arrow
Пидручный об эстафете: Пытался максимально качественно выполнить свою работу
yellow-arrow
Меркушина о чемпионате мира: Думаю, на 70% справилась
yellow-arrow
Три украинца будут бежать в масс стартах в последний день чемпионата мира-2024
Кристина Дмитренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости