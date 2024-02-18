Дмитренко: Я тоже не застрахована от ошибок, промахи будут, потому что это спорт

Украинская спортсменка, лидер сборной Украины по биатлону Кристина Дмитренко, поделилась своими впечатлениями от эстафетной гонки на чемпионате мира-2024. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

– Твоя последняя стрельба наверняка сниться тебе будет еще пару дней?

– Да нет. Я себя так уверенно чувствовала во время стрельбы. Приходя на лежку, понимала, что все так близко, и чтобы удержаться, нужно рисковать. И я думала лупить до первого промаха и в таком быстром ритме и отстрелялась на ноль. То же и стоя хотела, но последним промазала. И когда добивала запасным патроном, видела, что оно должно закрываться и я уже была готова винтовку надевать, а затем мах, и три раза так получалось стрелять неточно.

– Пока ты ждала своего этапа, видела, что стрельба была сегодня "ахиллесовой пятой" для многих сильных команд. Как планировала работать на рубежах, особенно на первом, где далеко не всем было сегодня легко?

– Сегодня был ветер, поэтому так специфически было на рубеже. Да, видела, что все ошибаются и что нужно использовать этот шанс, но ведь я тоже не застрахована от ошибок, и махи будут, это же спорт.

– Если говорить по скорости, казалось, что ты экономишь силы, возможно, чтобы лучше подойти к стрельбищу, или это просто казалось?

– Ну да, я себя немного сдерживала, были и спортсменки за которых можно было цепляться. Я немного на подходе к рубежу экономила, чтобы отдышаться и в комфортном для себя режиме сработать.

– Два пятых места уже есть, ждем дальше?

– Да, уже пора – сказала украинка.