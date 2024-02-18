Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионат мира-2024. Бреза-Буше побеждает в масс старте, Дмитренко – 27-я
Результаты последней гонки чемпионата
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 февраля, в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась гонка с массовым стартом у женщин.
Победу в забеге на 12,5 километров одержала представительница Франции Жустин Бреза-Буше, серебро у итальянки Лизы Витоцци, а ТОП-3 замкнула еще одна биатлонистка с французской пропиской Лу Жанмоно.
Что касается единственной украинки, то Кристина Дмитренко с медленным ходом по дистанции и тремя промахами в итоге финишировала на 27 месте.
Нове Место. Чемпионат Мира
Масс старт
Женщины
1. Жустин Бреза-Буше (0+0+0+0)
2. Лиза Витоцци (0+0+0+0) (+31,2)
3. Лу Жанмоно (1+0+0+0) (+56,7)
.
.
.
27. Кристина Дмитренко (1+0+1+1) (+4.17,9)
Популярное сейчас
- Три украинца будут бежать в масс стартах в последний день чемпионата мира-2024
- Дания решила передать Украине всю свою артиллерию
- ВИДЕО. Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян
- Зоц о Меркушиной: Войдет в историю украинского биатлона, сколько ей прощают и пытаются доверять
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО