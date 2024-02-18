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Чемпионат мира-2024. Бреза-Буше побеждает в масс старте, Дмитренко – 27-я

Биатлон

Результаты последней гонки чемпионата

Чемпионат мира-2024. Бреза-Буше побеждает в масс старте, Дмитренко – 27-я

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 февраля, в чешском Нове Место в рамках чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержала представительница Франции Жустин Бреза-Буше, серебро у итальянки Лизы Витоцци, а ТОП-3 замкнула еще одна биатлонистка с французской пропиской Лу Жанмоно.

Что касается единственной украинки, то Кристина Дмитренко с медленным ходом по дистанции и тремя промахами в итоге финишировала на 27 месте.

Нове Место. Чемпионат Мира

Масс старт

Женщины

1. Жустин Бреза-Буше (0+0+0+0)

2. Лиза Витоцци (0+0+0+0) (+31,2)

3. Лу Жанмоно (1+0+0+0) (+56,7)

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27. Кристина Дмитренко (1+0+1+1) (+4.17,9)

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